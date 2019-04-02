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وزير الاتصالات يعلن إتمام التعاقد مع شركة عالمية لقياس جودة خدمات المحمول

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:00 ص
وزير الاتصالات يعلن إتمام التعاقد مع شركة عالمية لقياس جودة خدمات المحمول الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت: هبة السيد
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كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة، انتهت من إتمام تعاقدها مع شركة عالمية لقياس جودة خدمات شركات المحمول، وسيتم البدء باختبارات جودة الخدمة بداية من الشهر الجارى.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نتائج الاختبارات ستعلن عبر موقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أمام مشتركى المحمول.

وستقوم الشركة الجديدة باختبار الخدمة بأجهزة ومعدات متطورة للغاية، ومن المرجح أن تطبق جزاءات على الشركات المخالفة لمعايير الجودة المحددة من جانب الجهاز.

ولم يعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات نتائج اختبارات جودة خدمات المحمول منذ مايو 2017، حيث بدات شركات المحمول آنذاك الاستعداد لتقديم خدمات الجيل الرابع وما تبعها من إعادة توزيع الترددات، فضلا عن زيادة المناطق التى كان يقوم الجهاز بعمل قياسات جودة الخدمة بها من أكثر من 30 منطقة إلى ما يزيد عن 90 منطقة، إضافة إلى أن الكثير من منظمى الاتصالات فى العالم يلجأون لذلك.

ورغم عدم نشر تقارير جودة الخدمة طوال هذه المدة إلا أن جهاز تنظيم الاتصالات كان يقوم بإختبار مستوى الخدمة شهريا وفقا للإمكانيات الموجودة حاليا ومراجعة الشركات حال حدوث انخفاض بالخدمة فى أى منطقة.

ويصل حجم اشتراكات الهاتف المحمول الى نحو 92 مليون اشتراك، وفقا لمسؤول رفيع بجهاز تنظيم الاتصالات.


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