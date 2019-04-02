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وزارة الإتصالات: استخدام التقنيات المساعدة لتفعيل مشاركة الأشخاص ذوى التوحد

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 09:35 م
وزارة الإتصالات: استخدام التقنيات المساعدة لتفعيل مشاركة الأشخاص ذوى التوحد عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات
كتبت: هبة السيد
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تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انطلقت اليوم فعاليات احتفالية "اليوم العالمى لاضطراب طيف التوحد" تحت عنوان "استخدام التقنيات المساعدة لتفعيل مشاركة الأشخاص ذوى التوحد"، والتى تنظمها الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تأتى مواكبة للاحتفالية المقرر عقدها بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك؛ وذلك فى إطار الاهتمام الدولى بتسليط الضوء على أهمية دعم الأشخاص ذوى التوحد من خلال استخدام التقنيات المساعدة لتيسير حياتهم، وتطوير مهاراتهم المعرفية.

 

ويأتى رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لهذه الاحتفالية هذا العام، انطلاقا من الدور الذى تقوم به الوزارة فى مجال تطوير التقنيات المساعدة من خلال مسابقة "تمكين" لتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة لمساعدة ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تعقد سنويا بغرض تطوير تقنيات مساعدة باللغة العربية يستفيد منها الأشخاص ذوى الإعاقة المختلفة ولاسيما التوحد فى مصر وكافة أنحاء الوطن العربى.

 

واستطاعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مسابقة "تمكين" تطوير ما يقرب من 145 برنامج وتطبيق فى مجال التكنولوجيا المساعدة حتى الآن، وتسعى الوزارة إلى وصول تلك البرمجيات إلى 300 برنامج وتطبيق بنهاية العام الجاري، يتم تصميمها وتنفيذها بأيدى وعقول مصرية، ولقد قامت لوزارة بتطبيق هذه البرمجيات والتطبيقات فى العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها؛ حيث ساهمت تلك التقنيات فى تنمية مهارات الأشخاص ذوى الإعاقة، وتطوير العملية التعليمية لهم؛ وذلك بعد نشرها فى مدارس التربية الخاصة والدمج، كما تم الاستعانة بتلك البرمجيات داخل الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، من أجل تيسير العملية التدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة، لا سيما الاعاقات الذهنية، بالإضافة إلى استخدامها فى تيسير حصولهم الأشخاص ذوى الإعاقة على الخدمات الحكومية بشكل مستقل وهو ما تم بالفعل بعدد من الجهات التابعة لوزارة الداخلية مثل تصاريح العمل ومصلحة الجوازات ومصلحة الأحوال المدنية.

 

وأكدت الدكتورة عبير شقوير-مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية – على أن التقنيات المساعدة أصبحت لا غنى عنها وهى أحد أساسيات الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة نظرا للدور الكبير الذى تقوم به هذه التقنيات لتيسير حياتهم فى كافة المجالات، ولهذا تعمل الوزارة وبشكل مستمر على تطوير تلك البرمجيات والتطبيقات لتيسير وصولها للأشخاص ذوى الإعاقة بالشكل الذى يتيح لهم التعامل معها بسهولة ويسر.

 

وتقوم الوزارة أيضا بدعم عدد من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين تم تدريبهم بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة بأجهزة تابلت وحاسبات آلية للمساعدة على رفع قدراتهم تكنولوجيا، وتمكينهم من التفاعل مع التقنيات المساعدة بشكل مستمر ودائم وتحقيق أقصى استفادة من التدريب الذين تلقوه بالأكاديمية وبما يساهم فى تطوير مهاراتهم بشكل عام.


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