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هيئة الاستثمار: 40 % الخريطة الاستثمارية فى مصر مرتكزة فى القاهرة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:40 م
هيئة الاستثمار: 40 % الخريطة الاستثمارية فى مصر مرتكزة فى القاهرة جانب من المؤتمر
المنوفية - محمود شاكر
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شهد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية فعاليات المؤتمر الاول لتنمية الاستثمار فى المحافظات بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين جامع رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من رؤساء البنوك وممثلو الغرف الصناعية، وجمعيات المستثمرين بالمحافظات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجمعية رجال الأعمال وشباب المستثمرين والمهتمين بالفرص الاستثمارية  .

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى ثم عرض فيلم تسجيلى عن أهم المشروعات التنموية والاستثمارية فى المحافظات، وفى كلمته أكد محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن 40% من الخريطة الاستثمارية الموجودة فى مصر مرتكزة فى محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن إعادة صياغة الخريطة الاستثمارية فى مصر يرتكز بشكل واضح على الاستفادة بالطاقة البشرية وعمل توسعات بالمناطق الحالية وتطوير البنية التحتية بها.

هذا وقد أشارت وزيرة البيئة إلى أن هدف الوزارة هو الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية وأن مراعاة البعد البيئى فى 2019 يعد قيمة مضافة لرفع قيمة المنتج المصري ثم قامت بعرض حصاد وزارة البيئة فى 2018.

وقد قامت كل محافظة بعرض الفرص الاستثمارية بها ومناقشة المشاكل والتحديات التى تواجه منظومة الاستثمار بها لإيجاد الحلول اللازمة .

من جانبه أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية علي أن المحافظة تتسم بموقعها المتميز والفريد وماتملكه من إمكانيات ومقومات مادية وبشرية ، ولديها العديد من الفرص الاستثمارية الهائلة فى مختلف المجالات وشتى القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية ويأتى فى مقدمتها الصناعات الحرفية والتراثية والتى تعود بالنفع والفائدة على كل من المستثمرين والمجتمع فى آن واحد .

كما أعلن محافظ المنوفية عن إنشاء المحافظة قاعدة بيانات متكاملة عن كافة القطاعات الاستثمارية بالمحافظة، لتكون دليلا استرشاديا لكل من يرغب فى توجيه استثماراته نحو تلك القطاعات، وقد عرض المحافظ "بريزينتيشن" توضيحى عن الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة وأهم الصناعات الحرفية والتراثية ذات الشهرة العالمية التى تشتهر بها محافظة المنوفية ، وفي نهاية كلمته دعا اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية السادة الحضور بعقد المؤتمر القادم بمحافظة المنوفية خلال شهر أكتوبر القادم .

يأتى هذا المؤتمر تزامنا مع تطبيق قانون الاستثمار الموحد وتعديلاته ولائحته التنفيذية بما يحقق تسهيل كافة الاجراءات على المستثمرين فى مختلف القطاعات الاستثمارية بالمحافظات على مستوى الجمهورية .

 


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