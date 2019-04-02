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هل يحرم الطالب من درجاته بالدور الثانى لتغيبه بسبب قهرى ..مجلس الدولة يجيب

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:00 ص
هل يحرم الطالب من درجاته بالدور الثانى لتغيبه بسبب قهرى ..مجلس الدولة يجيب مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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فى اطار الخدمات التى يقدمها " اليوم السابع "  وحرصا منه على تقديم المساعدة للقراء نقدم لكم معلومات مهمة تفيد طلاب الجامعات والثانوية العامة وغيرهم من المراحل التعليمية، وتحديدًا رأى المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة فى استحقاق الطالب فى احتساب الدرجات الفعلية له اذا تعرض لعذر قهرى اثناء اداء الامتحان، من خلال السطور التالية :

-أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا بأن الطالب الذي يتعرض لعذر قهرى أثناء أداء امتحان الثانوية العامة، يتم احتساب الدرجات الفعلية الحاصل عليها بالدور الثانى وليس النصف.

- للطالب الذى يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول فى امتحان الثانوية العامة فى كل المواد أو بعضها بعذر قهرى، أن يتقدم بطلب للإدارة التعليمية، بما يثبت هذا العذر للنظر فى اعتماده، وفى حالة اعتماد العذر يكون للطالب حق أداء الامتحان فى الدور الثانى بالدرجة الفعلية،وفى حالة استمرار العذر المرضى حتى امتحان الدور الثانى لا يحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان.

- أن قرار رفض اعتبار اصابة طالب بمرض قهرى من قبل الجهة المسئوله، وعدم احتساب درجاته الفعلية بالدور الثانى، يكون قد صدر مخالفا للقانون، يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمانه من حقه في اللحاق بركب زملائه ويؤثر على مستقبله الوظيفى.

 

 


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مجلس الدولة

الحوادث

مرض الطالب

عذر قهرى

الادارية العليا




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