نيكى ينزل من أعلى مستوى فى شهر وسط بيع للأسهم الدفاعية

رويترز

لامس المؤشر نيكى اليابانى أعلى مستوى فى شهر لكنه أغلق مستقرا اليوم الثلاثاء إذ عادلت مبيعات فى الأسهم الدفاعية مكاسب أسهم الشركات المالية المدعومة بعائدات السندات الأمريكية.

ونزل نيكى 0.02% ليسجل 21505.31 نقطة بعد أن فتح المؤشر القياسى على أعلى مستوى فى شهر عند 21744.64 نقطة.

وقال المحللون إن المستثمرين دفعوا السوق للصعود فى التعاملات المبكرة بعد أن عزز التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكى الشهية للمخاطرة.

وأضافوا أنه مع اقتراب نيكي من مستوى المقاومة عند 21860 نقطة الذى سجله فى 5 مارس كان من الطبيعى أن تشهد السوق بيعا لجنى الأرباح. ونزل سهم طوكيو إلكتريك باور 3.5% وميتسوى فودوسان 2.4% وشركة سكك حديد شرق اليابان 2.6%.

وصعدت أسهم مجموعة ميتسوبيشى يو.اف.جيه المالية 1.7% وسوميتومو ميتسوى المالية 1.5% وداى-إيتشى لايف 2.8%. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1611.69 نقطة.