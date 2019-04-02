نياية بلبيس تقرر تشريح جثتى توأم البلاشون لمعرفة سبب الوفاة

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة بلبيس العامة بالشرقية، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، منذ قليل، تشريح جثتى توأم قرية البلاشون، لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " حسن ع م" 45 سنة عامل بمصنع غاز مقيم البلاشون، بعثور شقيقه " سمير ع م" مقيم قرية البلاشون مركز بلبيس، على جثتى نجلى شقيقه الطفلين" محمد ح ع" وشقيقه التوأم "كريم" 10 سنوات داخل مروى مائى.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفلين متغيبين عن المنزل من الساعة الرابعة عصر أمس، وأن أسرتهم بحثت عنهم ولم تجدهم، وفى صباح اليوم أثناء توجهه شقيق والدهما للحقل عثر عليهما داخل مروى مائى، وتم إخطار النيابة العامة ونقل جثتين الطفلين للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليهما لبيان سبب الوفاة، وتبين من توقيع الكشف الطبى على الطفلين أن مفتش الصحة لا يستطيع الجزم بسبب الوفاة، فقررت النيابة تشريح الجثتين.

فيما سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالى القرية حزنا على الطفلين وخاصة أن والدهما عامل ومصاب بكسر بالساق وملازم الفراش منذ شهر والأم سيدة مكافحة تعمل فى مخبز بالقرية لمساعدته على تكاليف الحياة.