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ننشر أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية بأسيوط

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:20 ص
ننشر أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية بأسيوط الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن
أسيوط ـ محمود عجمي
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حصل "اليوم السابع" علي أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم الحج "1440هـ / 2019" بمحافظة أسيوط.

وأجرت وزارة التضامن الاجتماعي القرعة الإلكترونية وفاز بالقرعة 12 ألف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية المتقدمين للحصول على التأشيرات والذين يمثلون كل المحافظات، حيث تم إجراء القرعة في حضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعلي جمعة، نائب المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن.

وفيما يلي أسماء الفائزين بمحافظة أسيوط :

 ننشر أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية بأسيوط (1)

 
ننشر أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية بأسيوط (2)
 
ننشر أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية بأسيوط (3)
 
ننشر أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية بأسيوط (4)
 
ننشر أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية بأسيوط (5)
 
ننشر أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية بأسيوط (6)
 
ننشر أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية بأسيوط (7)
 


 

 


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