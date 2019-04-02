ننشر أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية بأسيوط
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:20 ص
الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن
أسيوط ـ محمود عجمي
إضافة تعليق
حصل "اليوم السابع" علي أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم الحج "1440هـ / 2019" بمحافظة أسيوط.
وأجرت وزارة التضامن الاجتماعي القرعة الإلكترونية وفاز بالقرعة 12 ألف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية المتقدمين للحصول على التأشيرات والذين يمثلون كل المحافظات، حيث تم إجراء القرعة في حضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعلي جمعة، نائب المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة