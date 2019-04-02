ننشر أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية بأسيوط

وأجرت وزارة التضامن الاجتماعي القرعة الإلكترونية وفاز بالقرعة 12 ألف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية المتقدمين للحصول على التأشيرات والذين يمثلون كل المحافظات، حيث تم إجراء القرعة في حضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعلي جمعة، نائب المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن.

وفيما يلي أسماء الفائزين بمحافظة أسيوط :



























