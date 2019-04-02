ننشر أسماء الفائزين بحج الجمعيات بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور مجدى حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، لـ "اليوم السابع"، أنه فاز 570 مواطنا بالمحافظة بالقرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1440 هجريا/ 2019، والتى أجرتها الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن أمس الإثنين، مشيرا إلى أنه تم تقسيم 360 مواطن بالمستوى الأول، و210 بالمستوى الثاني.

وأجرت وزارة التضامن الاجتماعي القرعة الإلكترونية وفاز بالقرعة 12 ألف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية المتقدمين للحصول على التأشيرات والذين يمثلون كل المحافظات، حيث تم إجراء القرعة في حضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعلي جمعة، نائب المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن.