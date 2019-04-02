نقابة تجاريين القاهرة تعلن فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج

كتبت آية دعبس

أعلنت نقابة التجاريين الفرعية بمحافظة القاهرة، فتح باب الاشتراك ببرنامج الرعاية الصحية المخفض لعام 2019، وذلك اعتبارا من أول أبريل الجارى، مشيرة إلى أن رسوم اشتراك العضو الأساسى 285 جنيها، بالنسبة لأعضاء نقابة فرعية القاهرة، و292 جنيه بالنسبة لأعضاء النقابات الفرعية الأخرى شاملة كرت الطوارئ.

وأكدت النقابة، أن الاستفادة من مشروع العلاج تبدأ فور سداد العضو لقيمة الاشتراك، لافتة إلى أنه يتم إضافة مبلغ 11.5 جنيه رسوم إضافة لأى فرد من أقارب الدرجة الأولى للعضو المشترك، و٣٥ جنيها كرسوم للاشتراك فى كارت الطوارئ للأعضاء.