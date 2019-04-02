ميركل تواجه القضاء بسبب قصيدة ساخرة من أردوغان

ونقل الإعلام الألمانى عن الكوميدى الألمانى، يان بومرمان، قوله إنه رفع دعوة قضائية ضد ميركل، التى انتقدت قصيدته، التى تناول فيها الرئيس التركى.

وأكدت محكمة برلين، الثلاثاء، أن بومرمان يسعى لإصدار أمر قضائى ضد ميركل لتعليقاتها الخاصة بقصيدته، التى تناولت أردوغان، وفق ما نقلت موقع "دويتشه فيله".

وأثارت القصيدة أزمة دبلوماسية بين برلين وأنقرة عام 2016، حيث تم إجراء تحقيق مع الكوميدى الألمانى.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم المحكمة الإدارية فى برلين قوله، إن الدعوى المقامة ضد ميركل تتضمن مطالبته بمنع المستشارة الألمانية من وصف قصيدته بالمسيئة فى المحافل العامة.