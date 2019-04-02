ميركل تواجه القضاء بسبب قصيدة ساخرة من أردوغان

ونقل الإعلام الألمانى عن الكوميدى الألمانى، يان بومرمان، قوله إنه رفع دعوة قضائية ضد ميركل، التى انتقدت قصيدته، التى تناول فيها الرئيس التركى.
وأكدت محكمة برلين، الثلاثاء، أن بومرمان يسعى لإصدار أمر قضائى ضد ميركل لتعليقاتها الخاصة بقصيدته، التى تناولت أردوغان، وفق ما نقلت موقع "دويتشه فيله".
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم المحكمة الإدارية فى برلين قوله، إن الدعوى المقامة ضد ميركل تتضمن مطالبته بمنع المستشارة الألمانية من وصف قصيدته بالمسيئة فى المحافل العامة.
وقرأ بومرمان القصيدة "المثيرة للجدل" في مارس 2016، خلال عرض أسبوعى كان يقدمه على شاشة إحدى القنوات الألمانية.
ووصفت ميركل القصيدة آنذاك بأنها "مهينة عن عمد"، حسب تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، عقب مكالمة هاتفية أجرتها ميركل مع رئيس الوزراء التركى في ذلك الوقت أحمد داوود أوغلو.
إلا أن ميركل تراجعت عن هذه التصريحات واعتبرتها "خاطئة".
من جانبه، اعتبر بومرمان أن الهدف من القصيدة هو انتقاد القانون الألمانى القديم الذى يجرّم توجيه إهانات بحق رؤساء دول أجنبية.
وطالب أردوغان وقتها بإجراء تحقيق مع بومرمان، إلا أن التهمة أسقطت لاحقا عن الكوميدى، رغم أن أجزاء من القصيدة لا تزال محظورة.
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