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ميركل تواجه القضاء بسبب قصيدة ساخرة من أردوغان

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:16 م
ميركل تواجه القضاء بسبب قصيدة ساخرة من أردوغان ميركل وأردوغان
وكالات
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يبدو أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أصبحت على وشك مواجهة القضاء، بسبب موقفها لقصيدة ساخرة من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حسب ما كشفت وسائل إعلام ألمانية، الثلاثاء.

ونقل الإعلام الألمانى عن الكوميدى الألمانى، يان بومرمان، قوله إنه رفع دعوة قضائية ضد ميركل، التى انتقدت قصيدته، التى تناول فيها الرئيس التركى.

وأكدت محكمة برلين، الثلاثاء، أن بومرمان يسعى لإصدار أمر قضائى ضد ميركل لتعليقاتها الخاصة بقصيدته، التى تناولت أردوغان، وفق ما نقلت موقع "دويتشه فيله".

وأثارت القصيدة أزمة دبلوماسية بين برلين وأنقرة عام 2016، حيث تم إجراء تحقيق مع الكوميدى الألمانى.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم المحكمة الإدارية فى برلين قوله، إن الدعوى المقامة ضد ميركل تتضمن مطالبته بمنع المستشارة الألمانية من وصف قصيدته بالمسيئة فى المحافل العامة.

وقرأ بومرمان القصيدة "المثيرة للجدل" في مارس 2016، خلال عرض أسبوعى كان يقدمه على شاشة إحدى القنوات الألمانية.

ووصفت ميركل القصيدة آنذاك بأنها "مهينة عن عمد"، حسب تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، عقب مكالمة هاتفية أجرتها ميركل مع رئيس الوزراء التركى في ذلك الوقت أحمد داوود أوغلو.

إلا أن ميركل تراجعت عن هذه التصريحات واعتبرتها "خاطئة".

من جانبه، اعتبر بومرمان أن الهدف من القصيدة هو انتقاد القانون الألمانى القديم الذى يجرّم توجيه إهانات بحق رؤساء دول أجنبية.

وطالب أردوغان وقتها بإجراء تحقيق مع بومرمان، إلا أن التهمة أسقطت لاحقا عن الكوميدى، رغم أن أجزاء من القصيدة لا تزال محظورة.

 
 

 


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