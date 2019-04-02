وقالت ديجايفا - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "فرودي بيرج المتهم بالتجسس لصالح النرويج قام بجمع معلومات عن الغواصات النووية، لقد تم تجنيده من قبل المخابرات النرويجية ووافق على التعاون معها مقابل مكافأة مالية، وجرى احتجازه أثناء تلقيه معلومات من مواطن روسي كان يعمل في شركة صناعة الدفاع الروسية وعمل تحت مراقبة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي".

ووفقا للمدعية الحكومية الروسية، لم يعترف المواطن النرويجي بالتهمة الموجهة إليه، فيما يواجه -وفقا للقانون الروسي- حكما بالسجن لمدة 20 عاما.