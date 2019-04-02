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مقتل 8 من قوات الأمن الأفغانية وإصابة 4 آخرين فى هجوم لحركة طالبان

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 08:53 ص
مقتل 8 من قوات الأمن الأفغانية وإصابة 4 آخرين فى هجوم لحركة طالبان الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلنت شرطة إقليم "بلخ" الأفغانى مقتل ثمانية من قوات الأمن فى هجوم شنته عناصر من حركة "طالبان" بمنطقة "شولجارا".

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم حاكم إقليم "بلخ" عادل شاه عادل قوله "إن قوات الأمن كانت تقوم بدوريات فى المنطقة عندما تعرضت لهجوم صاروخى من قبل عناصر تابعة لحركة "طالبان".

وأضاف، أن أربعة من قوات الأمن قد أصيبوا أيضا فى هذا الهجوم، مشيرا إلى وقوع خسائر فى صفوف حركة "طالبان" التى لم تعلق على هذه الأنباء حتى الآن.

 


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