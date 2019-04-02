مقتل ابن رئيس جهاز المخابرات البريطانى فى حادث سير باسكتلندا

رويترز

قالت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء إن ابن رئيس جهاز المخابرات (إم.أى 6) لقى حتفه فى حادث سير داخل مزرعة خاصة فى اسكتلندا.

وتوفى سام يانجر (22 عاما)، وهو طالب بجامعة إدنبره، فى الساعات الأولى من صباح يوم السبت. وقالت شرطة اسكتلندا إنها تتعامل مع وفاته باعتبارها غير مفسرة لكن لا يبدو أن ملابساتها مثيرة للريبة.

وقالت الشرطة "طلبت الأسرة (احترام) خصوصيتها وإتاحة الفرصة لها لتذكر ابنها الرائع والاحتفاء به".

وتولى والده أليكس يانجر (55 عاما) منصب رئيس جهاز المخابرات عام 2014 وهو خبير في مكافحة الإرهاب وعمل في السابق في تأمين دورة الألعاب الأوليمبية في لندن عام 2012.