معهد ناصر ينظم المؤتمر العلمى الثانى لقسم جراحة الوجه و الفكين 4 ابريل

كتب وليد عبد السلام

يقيم معهد ناصر تحت رعاية وزيره الصحه و السكان الدكتورة هالة زايد المؤتمر الثانى لقسم جراحة الوجه و الفكين تحت عنوان ( من النظرية إلى العملية) وذلك في الفترة من 4 إلى 6 ابريل 2019 .

يشارك بالمؤتمر لأول مرة فى الشرق الأوسط Prof. Jeffrey C. Posnick وProf. Johan Reynek و يحاضر فيه نخبة من الأساتذة و الإستشاريين لجراحة الوجه و الفكين.

وقال الدكتور هانى راشد مدير عام معهد ناصر، فى بيان اليوم الثلاثاء ، إن الدكتورة هاله زايد تولى اهتماما كبيرا لتدريب الاطباء فى عام مقدمى الخطة الطبية واشار راشد أن المؤتمر يعتبر من أكبر المؤتمرات العلمية التي تقام في مصر و الشرق الأوسط بالشراكة مع الجمعية العالمية لجراحة الوجه و الفكين و ذلك فى إطار توجيهات الوزارة لتنظيم دورات تدريبية على أعلى مستوى.

و أضاف أن المؤتمر يهدف إلى تدريب الأطباء من مصر و الدول العربية على كيفية تشخيص وعلاج التشوهات عظام الوجه و الفكين والعيوب الخلقية.