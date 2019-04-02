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معهد ناصر ينظم المؤتمر العلمى الثانى لقسم جراحة الوجه و الفكين 4 ابريل

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 08:59 م
معهد ناصر ينظم المؤتمر العلمى الثانى لقسم جراحة الوجه و الفكين 4 ابريل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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يقيم معهد ناصر تحت رعاية وزيره الصحه و السكان الدكتورة هالة زايد المؤتمر الثانى لقسم جراحة الوجه و الفكين تحت عنوان ( من النظرية إلى العملية)  وذلك في الفترة من 4 إلى 6 ابريل 2019 .
 
 
يشارك بالمؤتمر لأول مرة فى الشرق الأوسط Prof. Jeffrey C. Posnick  وProf. Johan Reynek و يحاضر فيه نخبة من الأساتذة و الإستشاريين لجراحة الوجه و الفكين.
 
وقال الدكتور هانى راشد مدير عام معهد ناصر، فى بيان اليوم الثلاثاء ، إن الدكتورة  هاله زايد تولى اهتماما كبيرا لتدريب الاطباء فى عام مقدمى الخطة الطبية واشار راشد أن المؤتمر  يعتبر من أكبر المؤتمرات العلمية التي تقام في مصر و الشرق الأوسط بالشراكة مع الجمعية العالمية  لجراحة الوجه و الفكين و ذلك فى إطار توجيهات الوزارة لتنظيم دورات تدريبية على أعلى مستوى. 
 
و أضاف أن المؤتمر يهدف إلى تدريب الأطباء من مصر و الدول العربية على كيفية تشخيص وعلاج التشوهات عظام الوجه و الفكين والعيوب الخلقية.

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الصحة

معهد ناصر

الوجة والفكين




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