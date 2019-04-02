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مصرع شاب تناول أقراص السوس السامة بأسيوط لمرورة بحالة نفسية سيئة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:49 م
مصرع شاب تناول أقراص السوس السامة بأسيوط لمرورة بحالة نفسية سيئة جثة - أرشيفية
أسيوط – فريق المحافظات
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لقى شاب فى العقد الثالث من عمره مصرعه، إثر تناوله لأقراص سوس القمح بمركز القوصية، وتم نقله لمشرحة مستشفى القوصية المركزي.

 

وكان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بإقدام شاب على الإنتحار بتناوله أقراص سوس القمح السامة، وبالانتقال تبين صحة الواقعة، وأن الشاب يدعى " ع. س " 30 سنة، وبسؤال أهليته تبين أن الشاب تناول هذه الأقراص لمروره بحالة نفسية سيئة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات والوقوف على ملابسات الواقعة.

 


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