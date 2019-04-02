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مصدر عراقى: حكومة بغداد أجلت دعوة قضائية ضد أنقرة بالمحكمة الدولية بسبب النفط

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:12 م
مصدر عراقى: حكومة بغداد أجلت دعوة قضائية ضد أنقرة بالمحكمة الدولية بسبب النفط رئيس الوزراء العراقى السابق حيدر العبادى
كتب : أحمد جمعة
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كشف مصدر عراقى، اليوم الثلاثاء، عن وجود دعوى قضائية رفعتها الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادى فى المحكمة الدولية ضد تركيا، بسبب شراء الأخيرة النفط من إقليم كردستان العراق.

 

وقال المصدر لموقع روسيا اليوم، إن الحكومة العراقية الحالية برئاسة عادل عبد المهدى أوقفت الدعوى بعد وساطات تدخل بها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزانى، مشيرا إلى أن الدعوى وصلت إلى مراحل متقدمة خلال العامين الماضيين.

 

وأضاف "الدعوى التى رفعها العبادى كانت ضد تركيا لشرائها النفط من كردستان، وقد وصلت لمراحل نهائية"، مبينا أن "الحكم فيها كان سيكون بفرض تعويض بقيمة 26 مليار دولار".

 

وأشار إلى أن الحكومة التركية طلبت تأجيل المحكمة إلى خمس سنوات، موضحا أن حكومة عبد المهدى وافقت على طلب تركيا.


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