video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسئول سورى: هناك انسجاما سياسيا فى الطروحات بين الرئيسين اللبنانى والسورى

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:12 ص
مسئول سورى: هناك انسجاما سياسيا فى الطروحات بين الرئيسين اللبنانى والسورى الرئيس اللبنانى ميشال عون
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

نقلت صحيفة (الجمهورية) اللبنانية عن مسئول سورى، لم تسمه، أن القيادة السورية "مرتاحة كثيرا إلى مسار تجربة الرئيس اللبنانى ميشال عون فى رئاسة لبنان، حتى الآن، وأن دمشق تتابع ببالغ التقدير المواقف الوطنية والقومية التى يتخذها منذ وصوله إلى الرئاسة"، على حد قوله.

وذكرت الصحيفة – فى تقرير إخبارى لها بعددها الصادر اليوم – أن المسئول السورى أشار إلى أن هناك "انسجاما سياسيا" فى الطروحات بين الرئيسين اللبنانى ميشال عون والسورى بشار الأسد، حيال المسائل الاستراتيجية، سواء التقيا على المستوى الشخصى أم لا.

وأكد المسئول السورى للصحيفة، أن عون مرحب به فى دمشق فى أى وقت، والدعوة إليه مفتوحة، لافتا إلى أن عدم زيارته حتى الآن، لا يحمل أى دلالة سلبية، وإن يكن قد مر نحو سنتين ونصف السنة على انتخابه رئيسا للبنان.

وأضاف: "التلاقى بينه وبيننا حاصل ومستمر على صعيد المقاربة المشتركة للقضايا الأساسية التى تهم الدولتين، حتى لو لم يتم اللقاء المباشر بعد".

وأشار المسئول السورى إلى أن دمشق "ليست فى وارد أن تُحرج أحدا، وهى تتفهم الظروف التى ربما تكون قد دفعت عون إلى عدم زيارتها حتى الآن، وبالتالى ما من مشكلة فى الأمر بتاتا، وموقفنا منه لا يرتبط بالزيارة".

يذكر أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، وفريق قوى 8 آذار السياسية الداعم له، والذى يضم التيار الوطنى الحر (الذى كان يتزعمه عون قبل انتخابه رئيسا للبلاد) و"حزب الله" وحركة "أمل" وعددا من القوى الأخرى، يطالبون بإعادة الزخم السياسى للعلاقات بين لبنان وسوريا، مؤكدين أنه يحقق مصلحة البلدين على المستويين السياسى والاقتصادي، خاصة فى ضوء ملفى النازحين السوريين وتصدير البضائع والمنتجات اللبنانية عن طريق الأراضى والمعابر السورية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس اللبنانى يصل روسيا لبحث ملف النازحين السوريين

الرئيس اللبنانى يطالب أمريكا بمساعدة بلاده فى إعادة النازحين إلى سوريا

الرئيس اللبنانى: لم نعد قادرين على تحمل تداعيات النزوح السورى

سوريا

دمشق

لبنان

الرئيس اللبنانى

العلاقات السوريه اللبنانيه




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة