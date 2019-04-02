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مسئول أوروبى: احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق يزداد

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:20 ص
مسئول أوروبى: احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق يزداد ميشيل بارنييه مع تيريزا ماى
كتبت رباب فتحى
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قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى لشئون خروج بريطانيا من التكتل، إن احتمال خروج بريطانيا غير المنظم من الاتحاد الأوروبى دون التوصل إلى اتفاق يزداد يوما بعد يوم، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية. 
 
وأضاف بارنييه، أنه لا يزال بإمكاننا أن نأمل فى تجنب هذا الوضع من خلال العمل المكثف فى لندن قبل قمة الاتحاد الأوروبى فى 10 أبريل الجارى.
 
وأكد بارنييه أنه على الرغم من صعوبات الخروج غير المنظم فأن الاتحاد الأوروبى سيكون قادرا على إدارته، إلا أنه حذر من أن ذلك "لن يكون سلسا".
 
يذكر أن إجراء (بريكست) سلسا يتضمن بقاء بريطانيا داخل السوق الأوروبية الموحدة، من خلال الحصول على عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية (مثل النرويج) أو البقاء فى الاتحاد الجمركى الأوروبى أو الاحتفاظ بالاثنين.
 
 

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