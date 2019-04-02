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محامو غصن يطالبون بمحاكمة منفصلة له بعيدا عن نيسان

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:06 م
محامو غصن يطالبون بمحاكمة منفصلة له بعيدا عن نيسان كارلوس غصن
رويترز
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قال محامو كارلوس غصن الرئيس التنفيذى السابق لشركة نيسان موتور اليوم الثلاثاء إنهم طلبوا من محكمة فى طوكيو محاكمته فى الاتهام الموجه له بارتكاب مخالفات مالية على نحو منفصل عن شركة نيسان لأن الشركة تتعاون مع ممثلى الادعاء.

ويعد هذا الطلب أول مناورة قانونية رئيسية يقوم بها الفريق القانونى الجديد لغصن الذى تولى قضيته فى فبراير ويترأسه محامى الدفاع البارز جويتشيرو شيروناكا.

وألقى القبض على غصن فى طوكيو فى نوفمبر بعدما أبلغت نيسان ممثلى الادعاء بأن تحقيقا داخليا أجرته كشف عن أدلة على ارتكابه مخالفات خطيرة. وترتب على ذلك عزل الشركة اليابانية غصن من منصبه.

وقال شيروناكا للصحفيين إنه لم يناقش مع غصن تقريرا نبهت به شركة رينو، شريكة نيسان في تحالف لشركات صناعة السيارات، ممثلي الادعاء الفرنسي بشأن مدفوعات لموزع عماني.

 

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