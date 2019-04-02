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محافظ جنوب سيناء وسفير كوريا الجنوبية يفتتحان المهرجان الكورى بشرم الشيخ

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 07:27 م
محافظ جنوب سيناء وسفير كوريا الجنوبية يفتتحان المهرجان الكورى بشرم الشيخ جانب من الحفل
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ويون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، المهرجان والمعرض الكورى الثقافى تحت عنوان "مهرجان الصداقة الكورية.

 

وأكد اللواء خالد فودة عمق الصداقة المصرية الكورية والمتمثلة فى التبادل السياحى والثقافى والتجارى بين البلدين، داعيا الشعب الكورى بزيارة المدن السياحية بجنوب سيناء والاستمتاع بالطبيعة الخلابة التى أشاد بها السفير الكورى وحرمه .وأضاف أنه يتمنى أن يقام المهرجان الكورى كل عام على أرض مدينة شرم الشيخ التى ترحب بكل المهرجانات الدولية مثل المهرجان الصينى التى يقام فى نفس المكان من كل عام، لافتا إلى أن هذه المهرجانات تساعد على التبادل الثقافى إضافة إلى الترويج سياحيا لمدينة السحر والجمال.

 

ومن جانبه قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة إن مدينة شرم الشيخ مقصد سياحى يستقبل السياح من جميع دول العالم، إضافة إلى أن محافظة جنوب سيناء ذات موقع متميز ليس له مثيل فى العالم.

 

وأكد السفير أن كوريا تسعى تقوية روابط التواصل مع الشعب المصرى لتوثيق العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن هذا المهرجان يضم قافلة كورية للتبادل الثقافى والفنى بين الشعب الكورى ومواطنى جنوب سيناء، لافتا إلى أنه جرى تنظيم هذه القافلة بالتعاون بين السفارة الكورية والمركز الثقافى الكورى والوكالة الكورية للتعاون الدولى، ومكتب التجارة الكورى وجامعة عين شمس.

 

وأشار إلى أن برنامج المهرجان يتضمن فعاليات مختلفة منها تجربة الواقع الافتراضى ومعرض الثقافة الكورية، مؤكدا أن هذه القافلة جرى تنظيمها بعد قافلتين سابقتين إحداهما فى الإسماعيلية والأخرى فى بورسعيد يونيو الماضى، وتضمن المهرجان عرض فقرات غنائية كورية واستعراضات كورية ومصرية، كما قاما المحافظ والسفير الكورى بتفقد المعرض الذى جرى تنظيمة على هامش المهرجان .


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