محافظ بنى سويف يكرم الأمهات المثاليات وأم شهيد

بنى سويف أيمن لطفى

شهد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف فعاليات الحفل النهائي للدورة الرياضية التى نظمها الاتحاد المحلى لنقابات عمال بنى سويف بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي بمدينة بني سويف، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وبحضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والمحاسب محمود مغربي مدير مكتب المحافظ، واللواء محمد كمال رئيس المدينة، والدكتور المنتصر على جبر رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال بني سويف، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وكرم المحافظ الفريق الفائز فى المبارة النهائية لكأس اتحاد نقابات عمال بني سويف، والتي جمعت بين فريقى المصرية للاتصالات وجامعة بني سويف، وتضمن الاحتفال بعض الفقرات الفنية والغنائية وقصيدة شعر وأغاني وطنية وأغاني خاصة بعيد الأم، وأغاني عن شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة والتى أداها كورال الأطفال وحازت على اعجاب الحاضرين.

كما كرم المحافظ عدد من الأمهات المثاليات ، وهن (عفاف حسين طه " أم شهيد" ، حمدية أحمد حسن ، إيمان عوض بكر، نوال عبد الله حسين ، صفية عبد الوهاب معوض، سناء حامد عبد السلام، نوال محمد علي، سعدة سيد عبد العظيم ، صباح عبدالله أحمد، أم هاشم طه تغيان، نبيلة عبد الحليم رزق، عبير محمد أحمد ، عازة عبد الله عمر، وداد عبد التواب على )

وعلى هامش الحفل أعرب محافظ بني سويف عن سعادته الكبيرة لحضور هذا الحفل ، وذلك لأنها تتعلق بأركان رئيسية من نسيج الوطن ، وركائز اساسية في تحقيق التنمية ، حيث تضمن الحفل الذي نظمه اتحاد النقابات المحلي لعمال بني سويف والذين يمثلون جزءا أصيلا من عمال مصر الأيدى الحاملة لأماني مصر في تحقيق النهضة والإزدهار ، بالإضافة إلى تكريم أمهات مثاليات وأمهات لشهداء ، فسيدات مصر ضربن أروع الأمثلة في حب الوطن ومساندة الدولة للمرور والتقدم نحو البناء والإستقرار والتنمية



