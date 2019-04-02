محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال توحيد طلاء واجهات المنازل بمدينة الخارجة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد ، بتفقد أعمال طلاء واجهات المنازل والمباني بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة ، والتي تتم بهدف إعادة الشكل الحضاري للمدن بتوحيد الألوان لكافة الواجهات وذلك في إطار تفعيل القرارات الصادرة باجتماع مجلس المحافظين برئاسة المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وأكد الزملوط ، أن الأعمال تأتي في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008 والذي يلزم أصحاب العقارات وشاغليها بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها ، وكلف الزملوط ،المسئولين بتحصيل قيمة أعمال الطلاء من المواطنين علي شكل أقساط تيسيرا عليهم ، كما وجه بأن تشمل المرحلة الأولي من الأعمال شارع جمال عبد الناصر وحي المروة ، أما المرحلة الثانية ، تشمل أحياء الزهور والأمل ، مشددا بأن تنتهي كافة الأعمال قبل بداية شهر مايو القادم .