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الثلاثاء، 02 أبريل 2019 07:01 م
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محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال توحيد طلاء واجهات المنازل بمدينة الخارجة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 06:32 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال توحيد طلاء واجهات المنازل بمدينة الخارجة جانب من الجولة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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تفقد اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد ، بتفقد أعمال طلاء واجهات المنازل والمباني بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة ، والتي تتم بهدف إعادة الشكل الحضاري للمدن بتوحيد الألوان لكافة الواجهات وذلك في إطار تفعيل القرارات الصادرة باجتماع مجلس المحافظين برئاسة المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وأكد الزملوط ، أن الأعمال تأتي في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008 والذي يلزم أصحاب العقارات وشاغليها بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها  ، وكلف الزملوط ،المسئولين بتحصيل قيمة أعمال الطلاء من المواطنين علي شكل أقساط تيسيرا عليهم ، كما وجه  بأن تشمل المرحلة الأولي من الأعمال شارع جمال عبد الناصر وحي المروة ، أما المرحلة الثانية ، تشمل أحياء الزهور والأمل ، مشددا بأن تنتهي كافة الأعمال قبل بداية شهر مايو القادم .

 


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