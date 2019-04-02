محافظ القاهرة: حظر منح تراخيص الحفر قبل موافقة مركز معلومات شبكات المرافق

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حظر منح أى تراخيص حفر للشركات القائمة على أعمال المرافق أو أى جهات أخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة من الحى المختص وموافقة مركز معلومات شبكات المرافق حفاظا على مرافق القاهرة من التخريب وحرصا على المال العام ومراعاة لمصالح المواطنين التى قد تتأثر من قطع المرافق بالخطأ.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها محافظ القاهرة، أمس الاثنين، بمركز معلومات شبكات المرافق الرئيسى والذى انشئ منذ عام 1993 للحفاظ علي البنية التحتية للعاصمه وحماية استثمارات شبكات المرافق بها (المياه والصرف الصحى والغاز والتليفونات والكهرباء والأنفاق) ويساعد فى تطوير هذه الشبكات وحمايتها وتأمينها أثناء الحفر لوضع مرفق جديد بالإضافة إلى أعمال الرفع المساحى قبل التخطيط لإنشاء مدن ومشروعات جديدة.

واستعرض المحافظ خلال الجولة مكونات المركز والتى تشمل الأقسام الفنية ومراكز التدريب وقاعات الاجتماعات وكذلك أجنحة الإقامة الفندقية للمتدربين من خارج القاهرة وكذلك أحدث الأجهزه التقنية فى مجال المسح الجغرافى للمواقع.

وأشارالمحافظ إلى أن مركز معلومات شبكات القاهرة يحظى بسمعة طيبة فى داخل مصر وخارجها حيث استعانت بعض الدول العربية بخبرات المركز للقيام بالعديد من أغراض المسح قبل البدء فى إقامة المشروعات كما ساهم المركز فى إنشاء مركز معلومات شبكات المرافق بالخرطوم وفى عدد من المحافظات المصرية.

وأضاف المحافظ، بأن المركز لديه شبكة فروع تغطى النطاق الجغرافى للمناطق الأربعة بمحافظة القاهرة حيث تخدم المنطقتان الشمالية والغربية مركز واحد ويخدم المنطقة الشرقية ثلاثة فروع نظرا لكبر مساحتها ويخدم المنطقة الجنوبية فرعان بالمعادى وحلوان نظرا لكبر مساحة المنطقة الجنوبية والتوسع العمرانى بها وزيادة عدد المشروعات التى تقام بها.

رافق المحافظ فى جولته إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والمهندسة أمل حنفى رئيس مجلس إدارة المركز وعدد من قيادات المحافظة.