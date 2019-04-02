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محافظ الفيوم يفتتح عدداً من المشروعات الجديدة بمركز يوسف الصديق

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:50 م
محافظ الفيوم يفتتح عدداً من المشروعات الجديدة بمركز يوسف الصديق جانب من افتتاح بعض المشاريع
الفيوم رباب الجالي
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قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، صباح اليوم، بإفتتاح عدد من المشروعات الجديدة بمركز يوسف الصديق، وذلك بحضور المهندس حسن صفوت موافى سكرتير عام المحافظة المساعد، والمحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، واللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة عفاف راشد مدير عام الطرق.
 
شملت المشروعات التى تم افتتاحها، مشروع محطة رفع الصرف الصحى بقرية أباظة، الذي يتكون من خط شبكة إنحدار بطول 8 كم وخط طرد بطول 3 كم، وتبلغ تكلفتة الإجمالية 10 ملايين جنيه، وتخدم المحطة 5906 نسمة، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع خلال العام المالي القادم، وافتتاح رافع مياه تغذية مشروع الانتاج الحيواني، بطاقة 650م3/ساعة، ويتكون الرافع من خط مياه قطر 225ملي بطول 355 متر، وتبلغ تكلفته الاجمالية 7 مليون و480 ألف جنيه.
 
كما قام محافظ الفيوم، بافتتاح المرحلة الأولى من طريق محور النصر، الذى يبدأ من طريق الريان وصولاً إلى منطقة قوتة بطول 12 كم، ويسهم فى خدمة أعمال التنمية والاستثمار بالمنطقة، حيث انتهت أعمال رصف المرحلة الأولى من المشروع بطول 1,4 كم بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة الشروط والمقاييس الفنية فى تنفيذ أي أعمال للرصف، بجانب الالتزام بالجداول الزمنية المعدة سلفاً، تحت إشراف المختصين، كما أصدر توجيهات لرئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، بضرورة الاهتمام بأعمال التطوير ومعالجة وتمهيد الطرق المؤدية إلى المناطق الاستثمارية والإنتاجية، مع صيانة أعمدة الإنارة، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل والتشجير ومراعاة البعد البيئي فى تنفيذ الأعمال.
 
خلال جولة المحافظ، بمركز يوسف الصديق، التقى عدداً من المواطنين واستمع لمطالبهم ومشكلاتهم، مؤكداً على أنه سيتم دراستها ووضع الحلول المناسبة لها فى أسرع وقت.
 
جانب من افتتاح بعض المشروعات (1)
جانب من افتتاح بعض المشروعات (1)

جانب من افتتاح بعض المشروعات (2)
جانب من افتتاح بعض المشروعات (2)

جانب من افتتاح بعض المشروعات (3)
جانب من افتتاح بعض المشروعات (3)

 


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