محافظ الفيوم يحيل مدرسا ومدير مدرسة للتحقيق بعد اتهامهما بالتحرش بتلاميذ

الفيوم رباب الجالي

قرر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إحالة مدير مدرسة المقرانى الابتدائية التابعة لإدارة يوسف الصديق التعليمية ومدرس بالمدرسة، للتحقيق، وإيقافهما عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بشأن اتهام بعض أولياء الأمور لهما بالتحرش بأبنائهم.

كان 3 من أولياء أمور تلاميذ مدرسة المقرانى الابتدائية قد قاموا بتحرير محضر بقسم شرطة يوسف الصديق قيد برقم 482 لسنة 2019 ضد كلٍ من مدير المدرسة وأحد المعلمين، يتهمونهما فيه بالتحرش بأبناءهم، وقد قام محافظ الفيوم بتكليف محمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بسرعة تشكيل لجنة لدراسة المشكلة والعرض بتقرير عاجل، حيث تم تشكيل لجنة من التعليم الابتدائى والمتابعة والتوجيه المالى والإدارى بمديرية التربية والتعليم بالتوجه إلى مدرسة المقرانى الابتدائية، حيث تبين قيام أولياء الأمور بتحرير محضر بقسم الشرطة.

وقد قامت اللجنة بالتواصل مع أولياء أمور التلاميذ وعقد اجتماع بهم داخل المدرسة بحضور مجلس الأمناء، ووكيل الإدارة، وعمدة القرية، ورئيس مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، وتم إبلاغ أولياء الأمور باستبعاد المدرس ومدير المدرسة وإحالتهما للتحقيق بديوان الإدارة، كما تم عقد اجتماع آخر مع العاملين بالمدرسة للتعامل مع التلاميذ بطريق إيجابية والتركيز على الأنشطة داخل المدرسة.