محافظ الشرقية يودع المعتمرين الفائزين بالعمرة من العاملين بالجهاز التنفيذى

الشرقية – إيمان مهنى

ودع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المعتمرين الفائزين برحلة عمرة من العاملين بالجهاز الإدارى من أمام مبنى ديوان عام المحافظة متجهين إلى مطار القاهرة الدولى لأداء مناسك العمرة بالأراضى المقدسة فى حضور اللواء حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة.

وصافح المحافظ المعتمرين والتقط معهم الصور التذكارية وطالبهم بضرورة الدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء متمنيًا لهم عمرة مقبولة.

وقدم المعتمرون الشكر لمحافظ الشرقية على لمسته الطيبة لتقديم رحلات عمرة مجانية للعاملين بالجهاز الإدارى وتحقيق أمنياتهم بزيارة بيت الله الحرام.

وكان محافظ الشرقية قد قدم 30 عمرة مجانية للعاملين بالجهاز الإدارى، مقسمة إلى عدد 20 عمرة مجانية موزعة كالآتى (5 عمال وسائقين – 10 موظفين – 5 من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القورية ومديرى الإدارات) بالإضافة إلى 10 عمرات أخرى بتخفيض 50%، وذلك تقديرا للجهد الذى يبذله العاملون بدواوين المحافظة.