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الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:57 م
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محافظ الشرقية يكرم فريقي كرة الجرس للاحتياجات الخاصة بعد حصولهم علي الدوري

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:48 م
محافظ الشرقية يكرم فريقي كرة الجرس للاحتياجات الخاصة بعد حصولهم علي الدوري محافظ الشرقية يكرم فريقي كرة الجرس للاحتياجات الخاصة
الشرقية – فريق المحافظات
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كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فريقي كرة الجرس لذوي الإحتياجات الخاصة (رجال – سيدات) لنادي "غار حراء" بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية، لحصولهم على بطولة الدوري العام، والتي أقيمت بمحافظة بورسعيد، في حضور اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والأستاذ وائل الألفي وكيل وزارة الشباب، والدكتور هشام حسين علام رئيس قسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق .
 
وقدم المحافظ التهنئة لأعضاء الفريق من الرجال والسيدات، وللجهاز الفني ولمجلس إدارة النادي، ولمديرية الشباب والرياضة، على تميزهم الرياضى ورفع إسم الشرقية عالياً في المحافل الرياضة داخل جمهورية مصر العربية، متمنياً لهم مزيداً من حصد البطولات، وتحطيم الأرقام القياسية في البطولات الرياضية المشاركين فيها .
 
أكد محافظ الشرقية، أن ذوى الإحتياجات الخاصة، لديهم قدرة على الإبداع والتفوق في كافة جوانب الحياة، مشيراً إلى أن الدولة لن تتوانى في رعايتهم وتقديم الدعم الكامل لهم، لدمجهم في المجتمع باعتبارهم قوة فاعلة تساهم في تقدم الوطن.
 
ومن جانبه، أعرب وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن سعادته البالغة لحصول فريقي كرة الجرس لذوي الإحتياجات الخاصة رجال وسيدات لنادي غار حراء على بطولة الدوري العام، والفوز بالبطولة لعامين متتاليين بالنسبة للرجال، وللمرة الأولى للسيدات، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفرق الرياضية بمختلف الأندية ومراكز الشباب داخل المحافظة، لحصد البطولات وتحقيق مراكز متقدمة لرفع إسم الشرقية عالياً في كافة المحافل الرياضية.
 
وقدم أعضاء فريقي كرة الجرس لذوي الإحتياجات الخاصة، الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية على إستقباله لهم اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، لتكريمهم، لفوزهم ببطولة الدوري العام، ولتحفيزهم على مواصلة التفوق الرياضي وحصد البطولات ، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على الفوز بالبطولات وتمثيل مشرف لمحافظة الشرقية في كافة البطولات الرياضية القادمة .

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