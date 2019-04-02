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محافظ الأقصر يجتمع بقيادات "تحيا مصر " لبحث سير مبادرة "نور حياة"

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 07:31 م
محافظ الأقصر يجتمع بقيادات "تحيا مصر " لبحث سير مبادرة "نور حياة" جانب من الإجتماع
الأقصر – أحمد مرعى
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عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ونائب المحافظ محمد  عبد القادر خيري  اجتماعا مع مسئولى صندوق تحيا مصر بحضور الدكتور السيد احمد عبد الجواد والاطباء المسئولين عن المبادرة الرئاسية "نور حياة" ، التي تستهدف الكشف المبكرعن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، والتي ينفذها صندوق تحيا مصر على مستوى الجمهورية.

وتناول الاجتماع متابعة سير أعمال المبادرة بمدارس المحافظة و مردودها ما بين طلاب المدارس الابتدائية وأولياء الأمور، وعلى الجانب الفنى تم مناقشة أهم المعوقات التى تواجه المبادرة حيث أوضح المسئول الطبى بالمبادرة  انتظام سير أعمال المبادرة بالمدارس من خلال توقيع الكشف وتوفير العلاج والنظارات الطبية .

 يذكر أن  فعاليات المبادرة انطلقت فى عدد من مدارس محافظة الاقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى وهى الإسكندرية، والشرقية، والمنيا، وقنا، والأقصر و تستمر أعمالها على مدار 3 أشهر بهدف إجراء المسح الطبي على تلاميذ المدارس الابتدائية في المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة، وعلاج الحالات المكتشفة وتوفير النظارات الطبية والتدخلات الجراحية اللازمة.

ومن جانبه شدد محافظ الأقصر على كافة المسؤولين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الفرق الطبية ، أثناء تنفيذ المبادرة، وتوفير كافة سبل الدعم لتسهيل تنفيذ أعمال المبادرة.

 

 


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