ماكرون: الأمر متروك لبريطانيا لتقديم خطة بديلة ذات مصداقية لبريكست قبيل قمة المجلس الأوروبي

(أ ش أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،إن الأمر متروك للمملكة المتحدة لتقديم خطة بديلة ذات مصداقية للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قبيل قمة المجلس الأوروبي في 10 من أبريل الجاري أو تخاطر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالخروج دون اتفاق أو تمديد طويل للمادة 50 من معاهدة لشبونة.

جاء ذلك في تصريحات له قبيل إجراء محادثات مع رئيس وزراء أيرلندا في العاصمة الفرنسية باريس، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية في نشرتها باللغة الانجليزية اليوم، الثلاثاء.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إن الاتحاد الأوروبي سيكون على استعداد لإعادة التفاوض بشأن الإعلان السياسي المتعلق بالعلاقات المستقبلية بين التكتل والمملكة المتحدة إذا كانت رئيسة الوزراء البريطانية ستغير الخطوط الحمراء المتعلقة ببريكست.