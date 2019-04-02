video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الشمالية تطالب إسبانيا بالتحقيق فى الهجوم الإرهابى على سفارتها بمدريد

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:16 ص
كوريا الشمالية تطالب إسبانيا بالتحقيق فى الهجوم الإرهابى على سفارتها بمدريد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق
طالب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إسبانيا بالتحقيق فى الهجوم الإرهابى على سفارتها والعثور على المسئولين وتقديمهم للعدالة.
 
ووفقا لصحيفة "مومينتو" الإسبانية، فقد وصفت كوريا الشمالية الاعتداء على سفارتها فى مدريد فبراير الماضى بـ "الهجوم الإرهابى الخطير".
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم على السفارة الكورية فى إسبانيا، فى 22 فبراير من قبل مجموعة تطالب بالإطاحة بكيم قبل أيام من القمة الثانية، بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكورى كيم جونج أون.
 
وبعد عدة أسابيع من الصمت التام، تم الكشف عن تفاصيل الهجوم حيث أعلنت جماعة الدفاع المدنى تشوليما (DCC) مسئوليتها عن هذا الهجوم، وقالت إنها تريد الإعلان عن الأنشطة "غير القانونية" للممثلين الدبلوماسيين لبيونج يانج فى الخارج.
 
وألمحت كوريا الشمالية إلى احتمال تورط الولايات المتحدة فى الهجوم، وحثت السلطات الإسبانية على تقديم "العدالة للإرهابيين وأولئك الذين يتحركون إلى الأبد.
 
وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية فى بيان، "فى 22 فبراير وقع هجوم إرهابى خطير هاجمت فيه مجموعة مسلحة سفارة كوريا الديمقراطية فى إسبانيا"، مستخدما الأحرف الأولى من الاسم الرسمى للبلاد، الجمهورية الشعبية، الحزب الديمقراطى الكورى.
 
ووفقا للعدالة الإسبانية، فأن رئيس المجموعة هو أدريان هونج تشانج، وهو مكسيكى مقيم فى الولايات المتحدة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماذا تعرف عن المجموعة منفذة الهجوم على سفارة كوريا الشمالية فى مدريد؟.. عناصرها اعترفوا بعلاقاتها السرية مع " FBI وCIA".. هدفها الإطاحة بأسرة كيم جونج أون الحاكمة.. والسلطات الإسبانية تواصل التحقيقات

كوريا الشمالية تصف اقتحام سفارتها فى إسبانيا بـ"الهجوم الإرهابي الخطير"

اسبانيا

كوريا الشمالية

السفارة الكورية بمدريد

الولايات المتحدة

اخبار العالم




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة