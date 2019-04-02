كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمى للتوحد × 8 معلومات

كتب محمود راغب

يحتفل العالم، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمى للتوحد، والذى يتزامن فى 2 من شهر أبريل كل عام، بهدف دعم مرضى التوحد، واكتشاف الأطفال المصابين بالتوحد والتوعية بهذه المرض .

وينشر "اليوم السابع" كافة التفاصيل الخاص باليوم العالمى للتوحد، ومرض التوحد، وسبب اختيار العالم لـ2 أبريل للاحتفال بهذا اليوم وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:

1- يحتفل العالم باليوم العالمى للتوحد سنويًا فى اليوم الثانى من شهر إبريل كل عام.

2- أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2007 بالإجماع يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد.

3 – يأتى هذا اليوم لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد.

4- التوحد يبدأ فى الطفولة ويمكن استمراره إلى ما بعد البلوغ.

5- من أهم أعراض الإصابة بالتوحد عدم الاستجابة للنداء، والتأخر فى النطق، وكثرة إعادة بعض الحركات والكلمات.

6- يهدف اليوم العالمى للتوحد تعزيز دور المصابين بالتوحد فى المجتمع وزيادة قبولهم له.

7- شعار اليوم العالمى إضاءة اللون الأزرق.

8- فى مصر أعلن المجلس القومى للإعاقة إضاءة المبنى باللون الأزرق تضامنا مع اليوم العالمى للتوحد.