كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمى للتوحد × 8 معلومات

يحتفل العالم، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمى للتوحد، والذى يتزامن فى 2 من شهر أبريل كل عام، بهدف دعم مرضى التوحد، واكتشاف الأطفال المصابين بالتوحد والتوعية بهذه المرض .
وينشر "اليوم السابع" كافة التفاصيل الخاص باليوم العالمى للتوحد، ومرض التوحد، وسبب اختيار العالم لـ2 أبريل للاحتفال بهذا اليوم وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:
1- يحتفل العالم باليوم العالمى للتوحد سنويًا فى اليوم الثانى من شهر إبريل كل عام.
2- أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2007 بالإجماع يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد.
3 – يأتى هذا اليوم لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد.
4- التوحد يبدأ فى الطفولة ويمكن استمراره إلى ما بعد البلوغ.
5- من أهم أعراض الإصابة بالتوحد عدم الاستجابة للنداء، والتأخر فى النطق، وكثرة إعادة بعض الحركات والكلمات.
6- يهدف اليوم العالمى للتوحد تعزيز دور المصابين بالتوحد فى المجتمع وزيادة قبولهم له.
7- شعار اليوم العالمى إضاءة اللون الأزرق.
8- فى مصر أعلن المجلس القومى للإعاقة إضاءة المبنى باللون الأزرق تضامنا مع اليوم العالمى للتوحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة