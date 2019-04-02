video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قوة أمنية تطارد عاطلين خطفا هاتف من مواطن بالجيزة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:29 م
قوة أمنية تطارد عاطلين خطفا هاتف من مواطن بالجيزة سرقة هاتف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
ألقت قوة أمنية بمرور الجيزة القبض على عامل وطالب لاتهامهما بخطف هاتف محمول من أحد الأشخاص، حيث تم مطاردتهما وضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
وتم ضبط المتهمين أثناء تواجد أمين شرطة من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة بالخدمة المرورية بمنطقة المشابك مطلع كوبرى فيصل، حيث شاهد شخصين يسقلان دراجة بخارية بدون لوحات قاما بخطف هاتف محمول من أحد المارة حال تحدثه فيهوفرا هاربان اتجاه مطلع الكوبرى. 
 
وأخطر على الفور غرفة عمليات المرور والخدمات المرورية والأمنية بمحيط الواقعة بمواصفات الدراجة البخارية والمتهمان حيث تمكن ضابط وأمين شرطة من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة من ضبط الدراجة والمتهمين، وتبين أنهما عامل وطالب، وضبط بحوزتهما الهاتف ، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط عاطل بحوزته استروكس وأسلحة فى بولاق الدكرور

خطف هاتف

سرقة هاتف

تشكيل عصابى

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة