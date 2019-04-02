قوة أمنية تطارد عاطلين خطفا هاتف من مواطن بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت قوة أمنية بمرور الجيزة القبض على عامل وطالب لاتهامهما بخطف هاتف محمول من أحد الأشخاص، حيث تم مطاردتهما وضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهمين أثناء تواجد أمين شرطة من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة بالخدمة المرورية بمنطقة المشابك مطلع كوبرى فيصل، حيث شاهد شخصين يسقلان دراجة بخارية بدون لوحات قاما بخطف هاتف محمول من أحد المارة حال تحدثه فيهوفرا هاربان اتجاه مطلع الكوبرى.

وأخطر على الفور غرفة عمليات المرور والخدمات المرورية والأمنية بمحيط الواقعة بمواصفات الدراجة البخارية والمتهمان حيث تمكن ضابط وأمين شرطة من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة من ضبط الدراجة والمتهمين، وتبين أنهما عامل وطالب، وضبط بحوزتهما الهاتف ، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.