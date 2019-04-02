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قضايا الدولة تعيد 27 فدانا بالفيوم وتجنب المحافظة دفع مليون جنيه لشركة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:18 م
قضايا الدولة تعيد 27 فدانا بالفيوم وتجنب المحافظة دفع مليون جنيه لشركة قضايا الدولة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإدارى بالفيوم برفض الدعوى اقامتها احد شركات انتاج البيض ضد محافظة الفيوم بعد فسخها عقد معها لشراء أرض مساحتها 27 فدانا و21 قيراطا و13 سهما.

 

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمى باسمها أن وقائع القضية ترجع إلى إقامة الممثل القانونى لشركة التيسير المصرية لإنتاج البيض الدعوى رقم 2807 لسنة 1 ق، ضد محافظ الفيوم وآخر بصفتهما، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فسخ العقد وسحب الأرض موضوع النزاع، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار وأحقية المدعى فى تعويض بمبلغ مليون جنيه.

 

الجدير بالذكر أن مساحة الأرض الصحراوية مثار النزاع تقع خارج زمام فانوس ـ كوم أوشيم ـ مركز طامية ـ محافظة الفيوم، بمقدار 27 فدانا و21 قيراطا و13 سهما.

 

وبجلسة 27 فبراير قضت المحكمة برفض الدعوى بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع أكدت فيها على مخالفة الشركة للغرض الذى من أجله تم إبرام العقد وهو إقامة عنابر لإنتاج البيض.

 

جاء ذلك فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء الدور المنوط بها وفقًا للدستور والقانون فى الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.


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