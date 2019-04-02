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فيديو وصور.. غادة والى: زيادة فاعلية المنظومة القانونية لمواجهة غسل أموال جرائم المخدرات

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:39 ص
فيديو وصور.. غادة والى: زيادة فاعلية المنظومة القانونية لمواجهة غسل أموال جرائم المخدرات جانب من المؤتمر
كتب مدحت وهبة - تصوير حسين طلال
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أكدت  غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن مشكلة المخدرات تُمثل أحد أهم القضايا التى تواجه المجتمع المصرى، باعتبارها قضية لاتقل فى أهميتها عن قضية مكافحة الإرهاب، وكونها مُشكلة تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظراً لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة  كما  أن حجم قضايا الاتجار وتعاطي المواد المخدرة التي نطلع عليها بالتقارير الرسمية الصادرة من وزارتي "العدل والداخلية" تؤكد أهمية استمرارنا في بناء جسور التواصل مع  أعضاء الهيئات القضائية والتشاور معهم بشأن كافة مستجدات مشكلة المخدرات، لاسيما في ظل المسئوليات الجسام الملقاة علي عاتقهم للبت في هذا العدد من قضايا المخدرات والذي وصل في عام 2017 إلي 54 ألف قضية مخدرات وفقاً لتقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
 
 
جاء ذلك خلال افتتاح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل ورشة عمل تحت عنوان" تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وادمان المواد المخدرة "، والتى تستمرعلي مدار يومين، و يشارك فيها العديد  القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم علي تطوير عملهم في هذا المجال.  
 
وأضافت  "والى"، حرصنا في إطار فاعليات ورشة العمل  الممتدة علي مدار يومين، أن نتناول قضية المخدرات ليس فقط من منظورها التشريعي والحقوقي بل أيضاً من منظورها الاجتماعي والنفسي، حيث سنتناول عرض تحليلي لخريطة التعاطي والإدمان في مصر وكافة تطوراتها وجهود خفض الطلب في مصر وارتباطها بمنظومة العدالة الاجتماعية من منظور حقوقي، ومناقشة نظم الإيداع والتدابير العلاجية البديلة للعقاب وفقاً لأحكام القانون المصري وعلي ضوء التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، كما تعنى ورشة العمل ببحث مشكلة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، وسبل زيادة فاعلية المنظومة القانونية لمواجهتها على نحو يحقق التنسيق المطلوب بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق والقضاء لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وتحقيق الغرض النفعي لعقوبات المصادرات والغرامات المحكوم بها في هذا النوع من القضايا لتجفيف الثروات المتحصلة من المخدرات ومنابع الإتجار فيها.
 
بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وصندوق مكافحة الادمان (1)
 
بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وصندوق مكافحة الادمان (2)
 
بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وصندوق مكافحة الادمان (3)
 
بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وصندوق مكافحة الادمان (4)
 
بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وصندوق مكافحة الادمان (5)
 
بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وصندوق مكافحة الادمان (6)
 
بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وصندوق مكافحة الادمان (7)
 
بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وصندوق مكافحة الادمان (8)
 
بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وصندوق مكافحة الادمان (9)
 
بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وصندوق مكافحة الادمان (10)
 
بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وصندوق مكافحة الادمان (11)
 
بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وصندوق مكافحة الادمان (12)
 
بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وصندوق مكافحة الادمان (13)
 
بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وصندوق مكافحة الادمان (14)
 
بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وصندوق مكافحة الادمان (15)
 
بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وصندوق مكافحة الادمان (16)
 
بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وصندوق مكافحة الادمان (17)
 
 

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