فيديو.. تكريم 21 من الأمهات المثاليات وأقارب شهداء الأئمة بأوقاف بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

كرمت نقابة الائمة والدعاة ببنى سويف بالتعاون مع مديرية الأوقاف 21 من الأمهات المثاليات وكبار الائمة وأقارب الشهداء من الائمة، والمحالين على المعاش من ائمة المساجد، وذلك خلال احتفالية اقيمت اليوم الثلاثاء بقاعة مناسبات مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف.

وتضمنت الاحتفالية التى قدمها الشيخ اسماعيل بدوى، آيات من الذكر الحكيم للشيخ عادل حيدر، وكلمات لنقيب الائمة ووكيل وزارة الاوقاف عن مكانة الأمهات ورعايتهم وطاعتهم إمتثالا لآيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الشهداء الذين سطروا بدماءهم تاريخ الوطن، وفيلم تسجيلى عن الشهداء اخراج رمضان فؤاد ، وفقرة شعرية عن مكانة الأم ، ثم تسليم الدروع للمكرمين .