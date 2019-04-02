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فى محاولة لاحتواء الفشل.. حزب أردوغان يطعن على نتائج انتخابات اسطنبول

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:27 ص
فى محاولة لاحتواء الفشل.. حزب أردوغان يطعن على نتائج انتخابات اسطنبول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
رويترز
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قرر حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم قرر الطعن فى نتيجة الانتخابات المحلية فى جميع أحياء اسطنبول الـ39، بعد أن أوضحت أحدث النتائج تقدم مرشح حزب المعارضة.

وأعلن مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض أكرم إمام أوغلو ورئيس الوزراء السابق بن على يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية تقدم إمام أوغلو فى انتخابات رئاسة البلدية فى اسطنبول بنحو 25 ألف صوت. وكان الحزبان أعلنا من قبل فوز مرشحيهما.

وقال حزب العدالة والتنمية إنه سيستخدم حقه فى الطعن على النتائج عند وقوع مخالفات فى التصويت. وتنتهى مهلة تقديم الطعون الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

 

 


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