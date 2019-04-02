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الثلاثاء، 02 أبريل 2019 08:51 م
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فى اليوم العالمى للتوحد .. برج خليفة يتضامن ويتزين بالأزرق

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 08:01 م
فى اليوم العالمى للتوحد .. برج خليفة يتضامن ويتزين بالأزرق برج خليفة
كتب آسر أحمد
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بمناسبة اليوم العالمى لمرض التوحد، تزين برج خليفة بمدينة دبى الإماراتية ، باللون الأزرق تضامناً مع الحدث، ونشرت الصفحة الرسمية لأطول برج فى العالم صورة وكتبت "بالأزرق لأجلكم فى اليوم العالمى للتوحد".

ويحتفل العالم، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمى للتوحد، 2 من شهر أبريل كل عام، بهدف دعم مرضى التوحد، واكتشاف الأطفال المصابين بالتوحد والتوعية بهذه المرض .

برج خليفة
برج خليفة

كما قرر المجلس القومى للإعاقة، فى مصر إضاءة المبنى باللون الأزرق تضامنا مع اليوم العالمى للتوحد.


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