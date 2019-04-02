فى اليوم العالمى للتوحد .. برج خليفة يتضامن ويتزين بالأزرق

بمناسبة اليوم العالمى لمرض التوحد، تزين برج خليفة بمدينة دبى الإماراتية ، باللون الأزرق تضامناً مع الحدث، ونشرت الصفحة الرسمية لأطول برج فى العالم صورة وكتبت "بالأزرق لأجلكم فى اليوم العالمى للتوحد".
#بالأزرق_لأجلكم— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) April 2, 2019
تضامناً مع #اليوم_العالمي_للتوحد
#برج_خليفة
💙
Lit in blue in support of #WorldAutismAwarenessDay
Share the support with a
💙#WorldAutismDay#BurjKhalifa pic.twitter.com/t2vtzxkYn8
ويحتفل العالم، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمى للتوحد، 2 من شهر أبريل كل عام، بهدف دعم مرضى التوحد، واكتشاف الأطفال المصابين بالتوحد والتوعية بهذه المرض .
برج خليفة
كما قرر المجلس القومى للإعاقة، فى مصر إضاءة المبنى باللون الأزرق تضامنا مع اليوم العالمى للتوحد.
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