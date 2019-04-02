فى اليوم العالمى للتوحد .. برج خليفة يتضامن ويتزين بالأزرق

كتب آسر أحمد

بمناسبة اليوم العالمى لمرض التوحد، تزين برج خليفة بمدينة دبى الإماراتية ، باللون الأزرق تضامناً مع الحدث، ونشرت الصفحة الرسمية لأطول برج فى العالم صورة وكتبت "بالأزرق لأجلكم فى اليوم العالمى للتوحد".

ويحتفل العالم، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمى للتوحد، 2 من شهر أبريل كل عام، بهدف دعم مرضى التوحد، واكتشاف الأطفال المصابين بالتوحد والتوعية بهذه المرض .



برج خليفة

كما قرر المجلس القومى للإعاقة، فى مصر إضاءة المبنى باللون الأزرق تضامنا مع اليوم العالمى للتوحد.