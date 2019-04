فى اليوم العالمى للتوحد .. برج خليفة يتضامن ويتزين بالأزرق

بمناسبة اليوم العالمى لمرض التوحد، تزين برج خليفة بمدينة دبى الإماراتية ، باللون الأزرق تضامناً مع الحدث، ونشرت الصفحة الرسمية لأطول برج فى العالم صورة وكتبت "بالأزرق لأجلكم فى اليوم العالمى للتوحد".

#بالأزرق_لأجلكم

تضامناً مع #اليوم_العالمي_للتوحد

#برج_خليفة

💙



Lit in blue in support of #WorldAutismAwarenessDay

Share the support with a

💙#WorldAutismDay#BurjKhalifa pic.twitter.com/t2vtzxkYn8