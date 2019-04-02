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الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:20 ص
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غرفة الطباعة: "التعليم" تنتهى من مرحلة الدراسات الفنية لمطابع الكتاب المدرسى

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:00 ص
غرفة الطباعة: "التعليم" تنتهى من مرحلة الدراسات الفنية لمطابع الكتاب المدرسى الكتب المدرسية
كتبت منى ضياء
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قال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن وزارة التربية والتعليم انتهت من الدراسات الفنية للمطابع التى اجتازت مرحلة فض المظاريف الفنية بمناقصة طباعة الكتاب المدرسى للسنة الدراسية المقبلة 2019/2020 من خلال زيارات ميدانية للتأكد من القدرة الفنية للمطابع على طباعة الكتب المدرسية.

وأضاف جابر لـ"اليوم السابع"، أنه من المنتظر فتح المظاريف المالية لاختيار المطابع التى ستقوم بطباع الكتب المدرسية، بعد أن تم الانتهاء من مرحلة فض المظاريف الفنية، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبا.

جدير بالذكر أن عدد المطابع التى تقدمت لسحب كراسات الشروط بالمناقصة بلغت نحو 90 شركة، وتتضمن المناقصة الجديدة طباعة كتب سنوات النظام التعليمى الجديد أسوة بباقى السنوات، وهى مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى، بعكس العام الماضى الذى خلت مناقصته من طباعة كتب النظام الجديد. وبلغت قيمة مناقصة العام الماضى للسنة الدراسية 2018/2019 نحو 2.2 مليار جنيه.

 


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اخبار الاقتصاد

غرفة الطباعة

الكتاب المدرسى

مناقصة الكتاب المدرسى




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