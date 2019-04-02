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غدا.. محافظة القاهرة توزع 35 دراجة مجهزة لمتحدى الإعاقة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:31 م
غدا.. محافظة القاهرة توزع 35 دراجة مجهزة لمتحدى الإعاقة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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يشهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الحفل الذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعى، لتوزيع 35 دراجة بخارية مجهزة لمتحدى الإعاقة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، فى إطار حرص المحافظة على مساعدة المواطنين من ذوى الإعاقة للانتقال إلى مقر عملهم.
 
ومن المقرر أن يوزع مجموعة من الأجهزة الكهربائية للعرائس غير القادرين غدا الأربعاء بحديقة الأزهر. 
 
من جانبه أكد محمد السيد، مدير التضامن الاجتماعى بالقاهرة، لـ " اليوم السابع"، أن الجمعيات الأهلية ساهمت فى تمويل شراء الدراجات لمتحدى الإعاقة، مشيرا إلى أن هذه الدرجات هى الدفعة الثانية، منذ إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمساعدة الفئات غير القادرة.
 
 
 
 
 
 
 
 

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