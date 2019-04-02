عمداء جامعة القاهرة يحتفلون بعيد ميلاد عثمان الخشت ــ صور

كتب ــ وائل ربيعى

احتفل عمداء كليات جامعة القاهرة، بعيد ميلاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بعد انتهاء فعاليات اجتماع مجلس الجامعة الأخير.

وتوجه الدكتور محمد عثمان الخشت بالشكر لعمداء كليات الجامعة وموظفيها الذين تقدموا بتهنئته بمناسبة عيد ميلاده.