عمداء جامعة القاهرة يحتفلون بعيد ميلاد عثمان الخشت ــ صور

احتفل عمداء كليات جامعة القاهرة، بعيد ميلاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بعد انتهاء فعاليات اجتماع مجلس الجامعة الأخير.
وتوجه الدكتور محمد عثمان الخشت بالشكر لعمداء كليات الجامعة وموظفيها الذين تقدموا بتهنئته بمناسبة عيد ميلاده.
تورتة عيد ميلاد رئيس جامعة القاهرة (8)
الخشت خلال تلقيه التهانى بعيد ميلاده (9)
خلال الاحتفال بعيد ميلاد رئيس جامعة القاهرة (10)
تهنئة رئيس جامعة القاهرة بعيد ميلاده(11)
رئيس جامعة القاهرة (12)
عيد ميلاد رئيس جامعة القاهرة (13)
جانب من الاحتفال بعيد ميلاد رئيس جامعة القاهرة (14)
الاحتفال بعيد ميلاد رئيس جامعة القاهرة (15)
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