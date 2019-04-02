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عمداء جامعة القاهرة يحتفلون بعيد ميلاد عثمان الخشت ــ صور

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:11 ص
عمداء جامعة القاهرة يحتفلون بعيد ميلاد عثمان الخشت ــ صور جانب من الاحتفال بعيد ميلاد رئيس جامعة القاهرة
كتب ــ وائل ربيعى
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احتفل عمداء كليات جامعة القاهرة، بعيد ميلاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بعد انتهاء فعاليات اجتماع مجلس الجامعة الأخير.
 
وتوجه الدكتور محمد عثمان الخشت بالشكر لعمداء كليات الجامعة وموظفيها الذين تقدموا بتهنئته بمناسبة عيد ميلاده.
 
جانب من الاحتفال بعيد ميلاد رئيس جامعة القاهرة (8)
تورتة عيد ميلاد رئيس جامعة القاهرة (8)

جانب من الاحتفال بعيد ميلاد رئيس جامعة القاهرة (9)
الخشت خلال تلقيه التهانى بعيد ميلاده (9)

جانب من الاحتفال بعيد ميلاد رئيس جامعة القاهرة (10)
خلال الاحتفال بعيد ميلاد رئيس جامعة القاهرة (10)

جانب من الاحتفال بعيد ميلاد رئيس جامعة القاهرة (11)
تهنئة رئيس جامعة القاهرة  بعيد ميلاده(11)

جانب من الاحتفال بعيد ميلاد رئيس جامعة القاهرة (12)
رئيس جامعة القاهرة (12)

جانب من الاحتفال بعيد ميلاد رئيس جامعة القاهرة (13)
عيد ميلاد رئيس جامعة القاهرة (13)

جانب من الاحتفال بعيد ميلاد رئيس جامعة القاهرة (14)
جانب من الاحتفال بعيد ميلاد رئيس جامعة القاهرة (14)

جانب من الاحتفال بعيد ميلاد رئيس جامعة القاهرة (15)
الاحتفال بعيد ميلاد رئيس جامعة القاهرة (15)

 


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جامعة القاهرة

عيد ميلاد رئيس الجامعة




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