video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عضو بـ "الصيادلة": حارس قضائى يبدأ تنفيذ الحراسة على النقابة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:17 م
عضو بـ "الصيادلة": حارس قضائى يبدأ تنفيذ الحراسة على النقابة الدكتور جورج عطالله عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة
كتبت ــ آية دعبس
إضافة تعليق
أعلن الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، وصول قوة شرطية إلى مقر النقابة، مع الحارس القضائى لتنفيذ حكم الحراسة القضائية عليها.
 
كانت نقابة صيادلة مصر، قد أكدت على كامل احترامها للقانون والأحكام القضائية، مشيرة إلى أنها قد تلقت حكما متوقعا برفض الإشكال على تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، حيث قام محامى الصيدلى محيى عبيد نقيب الصيادلة السابق، بالتنازل عن الإشكال وترك الخصومة معتقدا أن ذلك سيؤدى إلى فرض الحراسة على صيادلة مصر وترك مقدرات أمور المهنة فى يد غير أبنائها فى مسلك غريب لا نعتقد أن أى صيدلى يرضى عنه.
 
وأشارت إلى أن المجلس قد حصل على حكمين من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ هذا الحكم، وهناك دعوى تم قيدها أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا التنازع وهو ما يحفظ حق النقابة القانوني وحق صيادلة مصر فى أن تكون جمعيتهم العمومية هى وحدها صاحبة الرأى والقرار، خاصة وأن النقابة على اعتاب انتخابات نقابية ستعبر عن رأى صيادلة مصر فى مناخ من الحرية والديمقراطية.
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقابة الصيادلة: فتح باب تظلمات التكليف 11 أبريل الجارى

ننشر القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة

اليوم.. إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة

نقابة الصيادلة

فرض الحراسة على نقابة الصيادلة

حراسة قضائية

حكم فرض الحراسة علي الصيادلة

اخبار نقابة الصيادلة




لا تفوتك
المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة