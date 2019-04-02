عضو بـ "الصيادلة": حارس قضائى يبدأ تنفيذ الحراسة على النقابة

أعلن الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، وصول قوة شرطية إلى مقر النقابة، مع الحارس القضائى لتنفيذ حكم الحراسة القضائية عليها.

كانت نقابة صيادلة مصر، قد أكدت على كامل احترامها للقانون والأحكام القضائية، مشيرة إلى أنها قد تلقت حكما متوقعا برفض الإشكال على تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، حيث قام محامى الصيدلى محيى عبيد نقيب الصيادلة السابق، بالتنازل عن الإشكال وترك الخصومة معتقدا أن ذلك سيؤدى إلى فرض الحراسة على صيادلة مصر وترك مقدرات أمور المهنة فى يد غير أبنائها فى مسلك غريب لا نعتقد أن أى صيدلى يرضى عنه.

وأشارت إلى أن المجلس قد حصل على حكمين من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ هذا الحكم، وهناك دعوى تم قيدها أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا التنازع وهو ما يحفظ حق النقابة القانوني وحق صيادلة مصر فى أن تكون جمعيتهم العمومية هى وحدها صاحبة الرأى والقرار، خاصة وأن النقابة على اعتاب انتخابات نقابية ستعبر عن رأى صيادلة مصر فى مناخ من الحرية والديمقراطية.