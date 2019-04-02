عاطل ينتحل صفة ضابط للنصب على الراغبين فى تخصيص أراضى الدولة بالجيزة

كتب ــ بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة من ضبط عاطل لاتهامه بانتحال صفة ضابط للنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تخصيص قطع أراضي لهم مدعيا علاقته بكبار المسئولين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لمدير وضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة باسم المقدم (محمد.ج.ا) وايهام ضحاياه بقدرته على إنهاء إجراءات وإرساء أعمال مقاولات ومناقصات وإسناد أعمال من هيئة المجتمعات العمرانية وإقناع المجني عليهم بأنه على صلة وعلاقات متشعبة بكبار المسئولين بالدولة من خلال موقعه الوظيفي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه يدعى (محمد.م.م.ا- عاطل- مقيم بالدقهلية، السابق اتهامه في 5 قضايا (سرقة متنوعة- خيانة أمانة- شيك) والمحكوم عليه الهارب في قضيتين (تبديد).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء مقابلة أحد ضحاياه "عماد.ح.ع" صاحب مكتب استيراد وتصدير بإحدى المقاهي بالهرم.

وذكر صاحب مكتب الاستيراد والتصدير، أن المتهم أوهمه أنه سوف يقوم بإرساء مناقصة لتسوية أرض من أراضي جهاز مدينة 6 أكتوبر (التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية) مقابل مبلغ مالي، وقام بشراء سيارة ماركة (بي أم دبليو 523) بمبلغ (مائتان ألف جنية) كمقدم لاتفاقهما على أن يتبقى له مبلغ مالي قدره (800 ألف جنية).

وأمكن ضبط السيارة المشار إليها بحوزة المتهم وبداخلها جهاز لاب توب محمل عليه كارنيهات بصفة ضابط وكاب شرطة أبيض اللون و 2 أفارول "كاكي اللون مموه"- 2 جراب طبنجة- 1 طبنجة صوت- 11 طلقة من ذات العيار- 1 فانلة صوف سوداء اللون برتبة مقدم "ملابس هيئة الشرطة"- 7 هواتف محمولة ماركات مختلفة- 13100 جنيه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.