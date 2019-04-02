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عائلة روسية تعيش فوق قنبلة بأسفل منزلها لمدة 70 عاما

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:26 م
عائلة روسية تعيش فوق قنبلة بأسفل منزلها لمدة 70 عاما الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء
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اكتشفت عائلة روسية أنها عاشت أكثر من 70 عاما فوق قنبلة، عثر عليها تحت أرضية الشقة التى تقيم فيها.

ووجدت العائلة خلال أعمال تحديث كانت تقوم بها فى المنزل "قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية تحت الأرضية" على حسب ما نقلت وكالة فرانس برس، عن الكسندرا سوكولوفا المسئولة فى منطقة بيتروجردسكى فى سان بطرسبرج.

وقد أخلى المبنى من سكانه إثر الاكتشافات، فيما نقلت الأجهزة المختصة القنبلة، على ما أوضح المصدر نفسه.

يُذكر أن "لينينجراد" كانت قد خضعت لحصار رهيب فرضته القوات النازية، وتعرضت المدينة التى قضى فيها مئات آلاف الأشخاص جوعًا لقصف عنيف خلال تلك الفترة.

 


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