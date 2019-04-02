طلاب أولى ثانوى يؤكدون: منصة امتحان الفيزياء الإلكترونى تعمل بشكل جيد

أكد طلاب الصف الأول الثانوى العام، أن منصة الامتحانات الإلكترونى تعمل بشكل جيد، وأنهم دخلوا على السيستم لأداء الامتحان الإلكترونى فى مادة الفيزياء صباح اليوم.

وشدد الطلاب، على أن مستوى أداء السيستم من الناحية التقنية والتكنولوجية، يعمل دون توقف، وسمح النظام الإلكترونى لهم بالدخول على منصة الامتحان فى وقت قصير، وبدأوا فى الإجابة عن الأسئلة فى مادة الفيزياء.

ولفت طلاب الصف الأول الثانوى، إلى أن هناك صعوبة بعض الشئ فى مستوى الأسئلة، حيث أكد الطالب على أحمد، أحد طلاب الصف الأول الثانوى بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، أن الأسئلة بها جزئيات صعبة، وجارى الانتهاء من الإجابة عنها، موضحا أن سيتسم الامتحان يعمل دون مشكلات.

كانت امتحانات الصف الأول الثانوى الإلكترونية، انطلقت 24 مارس الجارى وتنتهى الخميس المقبل 4 أبريل المقبل، حيث يؤدى قرابة 650 ألف طالب الامتحان الإلكترونى كأول اختبار فى التجربة الإلكترونية على التابلت.