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فى 13 مدينة جديدة..

طرح 1091قطعة أرض بـ"الإسكان المتميز" و891 قطعة أرض بـ"الإسكان الأكثر تميزا"

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:21 ص
طرح 1091قطعة أرض بـ"الإسكان المتميز" و891 قطعة أرض بـ"الإسكان الأكثر تميزا" عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، فى 13 مدينة جديدة، وطرح 891 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان الأكثر تميزا" فى 13 مدينة جديدة، موضحا أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكترونى (on line).

 

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن أسلوب الحجز لقطع الأراضى والمساحات والأسعار، ستكون متاحة على الموقع الإليكترونى www.hdb-reservation، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 7/4/2019.

 

وأضاف المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم طرح 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، فى 13 مدينة جديدة، وهى (6 أكتوبر الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – السادات – سوهاج الجديدة – الفيوم الجديدة – قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة)، وطرح 891 قطعة أرض سكنية بـ"الإسكان الأكثر تميزاً" فى 13 مدينة جديدة وهى (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – الشروق – العبور – دمياط الجديدة – 15 مايو – بدر – العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – بنى سويف الجديدة – أسوان الجديدة – برج العرب الجديدة).​


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