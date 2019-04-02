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ضبط 30 قطعة سلاح و60 قضية تموينية وتنفيذ 2080 حكما قضائيا بسوهاج

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 08:06 ص
ضبط 30 قطعة سلاح و60 قضية تموينية وتنفيذ 2080 حكما قضائيا بسوهاج حملة أمنية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية، بالاشتراك مع الأمن العام استهدفت الحملة حائزى المواد المخدرة، ومتاجرى الأسلحة النارية وحائزيها، وذلك بمراكز وأقسام المديرية المختلفة.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 2 بندقية آلية و80 طلقة حية من ذات العيار، و4 خزن لنفس السلاح، و6 بنادق خرطوش وطبنجه ستار و16 فرد روسى محلى الصنع وفرد خرطوش محلى الصنع، و4 أسلحة بيضاء بإجمالى 30 قطعة سلاح و80 طلقة حية.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط  10 قرص تامول المخدر، ومبلغ مالى وقدره 500 جنيه وهاتف محمول، حيازة المتهم عبد الله م ع ع - وشهرته ع م 18 سنة عاطل ومقيم قسم أول سوهاج.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة لسهولة الاتصال بعملائه.

وتم ضبط 4  قطع من جوهر الحشيش المخدر، حيازة المتهم  إسلام ا ق م وشهرته ا  29  سنة عامل  ومقيم قسم أول سوهاج  بمواجهة المتهم بما أسفر عنة الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات  بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

وأنهت الحملة أعمالها بتنفيذ " 2080 " حكم قضائى متنوع وتم ضبط " 9" قضايا انتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 9 " قضايا انتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 6" قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"4" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"5" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 3" قضايا توقف عن إنتاج خبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 4 " قضايا غلق محل التموين اثناء مواعيد العمل و" 3" قضايا عدم وجود ميزان حساس بالمخبز وقضية إستيلاء علي دقيق بلدي من حصة المخبز وقضية زيت طعام مجهولة المصدر تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق فى الواقعة.

 


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