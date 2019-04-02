صور.. وفد "الاستثمار" ورجال الاعمال يزورون ليتوانيا لزيادة التعاون

كتب عبد الحليم سالم

قام وفد من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى يضم ٤ مسؤلين، و13 رجل أعمال برئاسة السفير رضا بيبرس مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، بزيارة لدولة ليتوانيا تليها زيارة لدولة لاتفيا فى إطار تشجيع الاستثمارات مع الدولتين وعرض حوافز وفرص الاستثمار فى مصر فى مختلف المجالات.





وبحث الوفد فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس؛ مجالات تعزيز التعاون بين مصر وليتوانيا، والفرص الاستثمارية المتاحة ،فضلا عن الإعداد لعقد اللجنة العليا المشتركة فى أواخر هذا العام الحالى.





كما التقى الوفد خلال زيارته لليتوانيا بالمسئولين الليتوانيين في وزارة الاقتصاد والابتكار والإدارة الاقتصادية في وزارة الخارجية الليتوانية، وكذلك وكالة ترويج الاستثمار في ليتوانيا، ووكالة ليتوانيا انتربايز المعنية بالترويج للتجارة والغرف والصناعية لتشجيع وزيادة التبادل التجارى والصادرات المصرية.

وتم عقد العديد من اللقاءات بين رجال الأعمال فى مصر ونظرائهم فى ليتوانيا سعيا لزيادة التعاون مع دول البلطيق .