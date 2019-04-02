صور.. نقابة الصحفيين تنظم حفل تأبين للراحل خالد توحيد

كتب محمد السيد

نظمت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، حفل تأبين للناقد الرياضى الراحل خالد توحيد رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضى الأسبق، ورئيس قناة الأهلى السابق، بقاعة محمد حسنين هيكل بمبنى النقابة .

شارك فى حفل التأبين، خالد ميرى وحسين الزناتى وهشام يونس من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من أعضاء رابطة النقاد الرياضيين .

وكان الناقد الرياضى الراحل خالد توحيد رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضى الأسبق ، توفى الثلاثاء 1 فبراير الماضى بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال أداء صلاة الظهر بمسجد النادى الأهلي، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين في حالة حرجة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الراحل خالد توحيد رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضى السابق، كان رجل يُطلب ولا يطلب، وكان حسن السيرة وطيب السمعة، معروف بإقامة العدل في أي مكان يتواجد فيه.

وأضاف الزناتى خلال كلمته بحفل التأبين، أن خالد توحيد كان رجل مهني و خلوق ومهذب ترك بصمة بين كل زملائه وأصدقائه وعائلته، ومتواجد بابتسامته التي لم تفارقه رغم كل الظروف.

وتابع: "كل هذا الحب تم ترجمته في حسن خاتمة للراحل خالد توحيد، الذي عندما توفى أخذ ما يستحقه من ربه، ونتمنى أن كل مننا يحسن الله خاتمته، كما أحسن خاتمة الرجل الصالح الراحل خالد توحيد، هو رجل يقيم العدل".

وأكد الكاتب الصحفي خالد ميري عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الزميل الراحل خالد توحيد ترك بصمة طيبة فى نفوس وقلوب جميع الصحفيين، مضيفا أن الراحل كان مهنيا وصديقا عزيزا يعتز به كل أبناء المهنة.

من جانبها، أهدت رابطة النقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين، درعها لروح الراحل خالد توحيد رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضى السابق، وتسلمه ابنه على خالد توحيد.