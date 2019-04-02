صور ..مواجهات بين شرطة فنزويلا ومؤيدين لزعيم المعارضة جوايدو

كتب- هاشم الفخرانى صور(رويترز- وكالات الأنباء)

شهدت العاصمة الفنزويلية "كراكاس" مواجهات حامية الوطيس بين الشرطة ومؤيدين لزعيم المعارضة جوان جوايدو ،خلال تجمع له .

واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المؤيدين لزعيم المعارضة الذى القى كلمة حماسية استلى بها مشاعر المواطنين الرافضين لسياسة الرئيس جيمس مادورو.

يذكر أن آلاف المواطنين المتعاطفين مع المعارضة فى فنزويلا شاركوا فى مظاهرة، السبت، احتجاجا على تكرار انقطاع التيار الكهربائى مما أصاب معظم أنحاء البلاد بالشلل الشهر الماضى وأدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فى البلد العضو فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويجرى استعادة الكهرباء ببطء فى أعقاب انقطاع التيار أمس الاثنين مما حرم معظم ولايات فنزويلا الأربع والعشرين من الكهرباء. وجاء هذا الانقطاع بعد انقطاع آخر أوسع نطاقا فى أنحاء البلاد فى السابع من مارس استمر نحو أسبوع.



المعارضة فى فنزويلا



خوان جوايدو



زعيم المعارضة المعارضة