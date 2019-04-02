صور.. مختطفو طفل الشرقية: استخدمنا سيارة بلوحات مزيقة لمساومة أسرته بالمال

فكر 3 أشخاص فى حيلة ماكرة للحصول على المال، باختطاف طفل ومساومة أسرته على الأموال بالشرقية، إلا أن الشرطة نجحت فى إعادته لأسرته مرة أخرى.

وقال المتهم الرئيسى فى الجريمة، إنه يقطن بالقرب من منزل جد الطفل، ومن ثم خطط لارتكاب الجريمة بمساعدة اثنين آخرين.

وأكد المتهمون، على أنهم ارتكبوا الواقعة وخطفوا الطفل بقصد طلب مبلغ مالى من والده كفدية لإطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك قاموا باستئجار السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة من معرض إيجار سيارات بناحية بهنباى فى الزقازيق ثم سرقوا اللوحات المعدنية الخاصة بسيارة صيدلى أثناء توقفها فى الزقازيق، وعقب ذلك توجه المتهمون الثلاثة للقرية مكان ارتكاب الواقعة وخطفوا الطفل واصطحبوه إلى شقة ملك المتهم الأول بناحية بنايوس الزقازيق.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وسيارة ملاكى آخرى المستخدمة فى سرقة اللوحات المعدنية "ملك والد زوجة المتهم الأول".

وتلقى مركز شرطة ههيا بلاغًا من أهالى قرية المحمودية بقيام سيارة ملاكى بالتوقف أمام أحد منازل القرية وقيام مستقليها بخطف "طفل" يبلغ من العمر 6 سنوات من أمام منزل جده لوالدته بالقرية وهروبهم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وإدارة البحث الجنائى بالشرقية توصلت جهوده إلى أن اللوحات المعدنية المُثبتة على السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة تخص سيارة ملك صيدلى، مقيم بالزقازيق " متواجد خارج البلاد " تم سرقتها، وبسؤال والد الطفل المجنى عليه مالك محل أدوات صحية، أكد عدم وجود خلافات له مع آخرين وعدم اتهامه لأحد بارتكاب الواقعة، وبتكثيف الجهود تم تحديد مرتكبى الحادث "ثلاثة أشخاص أحدهم مُقيم بذات القرية وآخران مقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبط المتهم الأول بمحل إقامته المجاور لمحل إقامة جد الطفل لوالدته بقرية المحمودية دائرة المركز "مكان ارتكاب الواقعة"، ولدى استشعار المتهمان الثانى والثالث بملاحقتهما أمنيًا وعلمهما بضبط المتهم الأول قاما بالتخلى عن الطفل المُختطف، حيث تم العثور عليه بمقابر قرية بنايوس دائرة مركز الزقازيق مُكبل اليدين والقدمين وتم إصطحابه لديوان المركز، وإعادته لأسرته سالمًا وفى وقت لاحق تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين الثانى والثالث.